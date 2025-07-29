Жителей российского города предупредили о возможной повторной атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять повторную атаку при помощи беспилотников по объектам города Сальска Ростовской области. Об этом местных жителей предупредил глава Сальского района Владимир Березовский в Telegram.
Березовский призвал население быть бдительнее и осторожнее.
Ранее Березовский сообщил о смерти двух саперов при разминировании одного из упавших в городе беспилотников.
В ночь на 29 июля средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области 22 беспилотника ВСУ. Сообщалось о поражении аппаратов в Сальском, Каменском, Волгодонском, Боковском и Тарасовском районах. Под удар дрона-камикадзе попал пассажирский поезд в Сальске. Кроме того, ударам подверглись локомотив и две цистерны. Также беспилотник попал в автомобиль — находившегося внутри человека спасти не удалось.