Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 29 июля 2025Россия

Жителей российского города предупредили о возможной повторной атаке ВСУ

Глава Сальского района Березовский предупредил о возможной повторной атаке ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять повторную атаку при помощи беспилотников по объектам города Сальска Ростовской области. Об этом местных жителей предупредил глава Сальского района Владимир Березовский в Telegram.

Березовский призвал население быть бдительнее и осторожнее.

Ранее Березовский сообщил о смерти двух саперов при разминировании одного из упавших в городе беспилотников.

В ночь на 29 июля средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области 22 беспилотника ВСУ. Сообщалось о поражении аппаратов в Сальском, Каменском, Волгодонском, Боковском и Тарасовском районах. Под удар дрона-камикадзе попал пассажирский поезд в Сальске. Кроме того, ударам подверглись локомотив и две цистерны. Также беспилотник попал в автомобиль — находившегося внутри человека спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев жестко ответил на призыв США к переговорам с Украиной. Что он сказал и почему это разозлило американский Конгресс?

    Связь Трампа с обвиненным в педофилии Эпштейном высмеяли отсылкой к российскому скандалу

    «Аэрофлот» стабилизировал расписание полетов

    Жителей российского города предупредили о возможной повторной атаке ВСУ

    Евросоюз поставил на паузу финансирование Украины

    Появилось видео уничтожения заминированного моста в ЛНР

    ВСУ начали отступать в Запорожской области

    В России высказались о сроках разминирования Курской области

    Россиянин сжег дом с парализованным отцом в попытке напугать сожительницу

    Наградное оружие и часы предложили забрать у генерала МВД России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости