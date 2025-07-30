14-летняя школьница родила в разгар землетрясения на Камчатке

Shot: 14-летняя россиянка родила дочь в разгар землетрясения на Камчатке

На Камчатке в разгар землетрясения в одной из больниц родила 14-летняя школьница. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в родильном блоке девушка находилась с 35-летней матерью, анестезиологом и акушером. Медики успокоили россиянку и помогли ей в период схваток, которые совпали с подземными толчками.

В результате процесс прошел благополучно. Родилась здоровая девочка, которую назвали Эвелиной. Семья собирается обратиться к властям с просьбой наградить врачей. Как выяснил Shot, ребенка принимал акушер-гинеколог Мгер Адамян.

Ранее к государственной награде захотели представить врачей онкодиспансера в Петропавловске-Камчатском, которые продолжили операцию в момент землетрясения. В сети распространились кадры, на которых видно, как четыре медика держат пациента в момент мощных толчков.

Землетрясение магнитудой 8,7, произошедшее на Камчатке в среду, 30 июля, стало самым мощным с 1952 года. После этого на сахалинский Северо-Курильск обрушилось несколько цунами. На данный момент известно о четырех пострадавших в результате удара стихии.