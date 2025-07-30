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12:50, 30 июля 2025Спорт

Бывший тренер ЦСКА предложил поставить Акинфееву памятник

Бывший тренер ЦСКА Тарханов предложил поставить Акинфееву памятник
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Александр Тарханов предложил поставить памятник голкиперу красно-синих Игорю Акинфееву. Об этом сообщает Metaratings.

Специалист назвал голкипера героем поколения. «На мой взгляд, Акинфеев заслуживает всего. Нужно возвести в его честь какой-то бюст на стадионе», — отметил Тарханов.

В марте Акинфеев ответил на вопрос о сроках завершения карьеры. «Не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание. Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают», — отметил он.

39-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

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