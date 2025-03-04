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13:01, 4 марта 2025Спорт

Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

Акинфеев о завершении карьеры: Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит РИА Новости.

Акинфеев заявил, что он в самом расцвете сил. «Не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание. Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают», — отметил он.

Ранее Акинфеев рассказал о том, как изменилась его жизнь после домашнего чемпионата мира. Акинфеев признался, что ненавидит свою популярность, потому что не может жить как обычный человек.

38-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

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