Акинфеев о завершении карьеры: Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит РИА Новости.

Акинфеев заявил, что он в самом расцвете сил. «Не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание. Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают», — отметил он.

Ранее Акинфеев рассказал о том, как изменилась его жизнь после домашнего чемпионата мира. Акинфеев признался, что ненавидит свою популярность, потому что не может жить как обычный человек.

38-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.