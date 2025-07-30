В России рассказали о вызвавшей гнев Запада ошибке Зеленского

Депутат ГД Делягин: Зеленский вызвал гнев Запада, атаковав институты демократии

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал гнев Запада, атаковав формальные украинские институты демократии. Об этой совершенной им ошибке рассказал в Telegram депутат Госдумы Михаил Делягин.

Так российский политик отреагировал на вспыхнувшие на Украине после ограничения полномочий антикоррупционных органов страны протесты. В Европе сравнили это решение с госпереворотом.

По словам Делягина, украинские протестующие не могли бы выйти на улицу без отмашки «хозяев», чей гнев был вызван выпадом Зеленского против общезападной «религии». «Это поклонение формальным институтам демократии. Это вшито в подкорку на уровне религиозных ценностей. Именно эти ценности Зеленский, фактически, и атаковал», — подытожил Делягин.

Депутат добавил, что после этого Запад «выгнал на улицу толпы миньонов».

После ограничения полномочий антикоррупционных органов появились версии о возможном требовании Запада о смене президента Украины. Кроме того, российская разведка заявила о тайной встрече представителей США, Великобритании и Украины в Альпах по смещению Зеленского.