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06:12, 30 июля 2025Интернет и СМИ

В Киеве раскрыли требование Запада к Зеленскому

Соскин: Запад потребует от Зеленского уйти в отставку
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Запад в ближайшее время потребует от украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Что может сейчас произойти? Зеленскому будет предложено все-таки уйти в отставку. Ну, к этому все идет», — раскрыл последствия Соскин.

По его словам, положение Зеленского ухудшилось после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины установило прослушку в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Предположительно, на записи может присутствовать украинский лидер.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

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