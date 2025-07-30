Германии предрекли потерю миллиардов евро из-за пошлин США

Deloitte: Потери Германии от пошлин США могут составить до 31 млрд евро в год

Потери Германии от пошлин США могут составить до 31 миллиарда евро в год. Такие риски для главной экономики Европы предрекли в консалтинговой компании Deloitte, сообщает РИА Новости.

Как отмечают эксперты, в среднесрочной перспективе экспорт товаров из ФРГ в Штаты упадет на 20 процентов, но потери могут компенсировать, переориентировав поставки на другие рынки — например, в другие страны Евросоюза (ЕС), Индонезии или Южной Кореи. Тогда потери удастся снизить до 7,1 миллиарда

Сильнее всего пострадает немецкое машиностроение — его убытки из-за торговых тарифов составят порядка 7,2 миллиарда евро. Немецкие фармацевтические компании потеряют 5,1 миллиарда евро. Кроме того, убытки ждут химическую, автомобильную и электротехническую промышленность ФРГ.

В рамках сделки между ЕС и США тарифы на европейские товары составят 15 процентов, а для американских они станут нулевыми. Также Еврокомиссия пообещала, что объединение закупит энергоносители на 750 миллиардов долларов и вложит в американскую экономику порядка 600 миллиардов долларов.

В ассоциации производителей стали Германии (Wirtschaftsvereinigung Stahl) заявили, что сторонам удалось избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта, однако этого недостаточно, и сделка неспособна изменить катастрофическую ситуацию в сталелитейной промышленности Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что текущий уровень тарифов 15 процентов — лучшее, чего можно было добиться в результате соглашения.