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11:03, 30 июля 2025Россия

Появилось видео из накрытой волной после землетрясения машины с людьми на Камчатке

Волна после землетрясения на Камчатке накрыла машину с людьми
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

На Камчатке поднявшаяся после землетрясения большая волна накрыла машину с людьми. Снятое ими видео опубликовал Amur Mash в Telegram.

Как стало известно, россияне ехали в районе бухты Малая Лагерная, когда внезапно появилась волна.

На кадрах видно, как двое мужчин и собака сидят в салоне автомобиля, окруженного со всех сторон водой. Забравшись на крышу один из них показывает округу, оставшуюся практически без участков суши.

Ранее в сети появились кадры с врачами онкодиспансера в Петропавловске-Камчатском, которые продолжали делать операцию даже во время землетрясения. На записи видно, как четыре медика держат пациента в момент мощных толчков. Глава Камчатки Владимир Солодов, комментируя запись, сообщил, что участников операции наградят.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало сильнейшим с 1952 года. После этого на сахалинский Северо-Курильск обрушилось несколько цунами. Масштаб разрушений предстоит определить.

Согласно официальным данным, в результате стихийного бедствия пострадали несколько человек. Однако тяжелых травм у жителей региона нет.

ЖЗЛ
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