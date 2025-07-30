Отходящую перед цунами воду на Камчатке сняли на видео

На Камчатке сняли на видео отходящую от берегов воду перед цунами

В сети появились кадры отходящей воды в Петропавловске-Камчатском перед волной цунами. Их публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах из Авачинской бухты видно, что вода стремительно отходит от берега — наблюдается сильный отлив. У воды находятся люди, которые не торопятся убегать.

Угроза цунами была объявлена на Дальнем Востоке после мощного землетрясения на Камчатке, которое стало самым сильным с середины прошлого века. Магнитуда подземных толчков, которые произошли в камчатской сейсмофокальной зоне, достигла 8,7.

Цунами уже обрушилось на Северо-Курильск, его последствия сняли на видео. Волны накрыли завод по обработке рыбы «Алаид» в Северо-Курильске, жителей переместили в безопасное место на возвышенность.