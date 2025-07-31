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20:23, 31 июля 2025Наука и техника

Apple обвинили в жадности из-за дорогих запчастей для гаджетов

Apple начала продавать запчасти для iPad с 10-кратной наценкой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Корпорацию Apple обвинили в завышении цен на запчасти для планшетов iPad. Об этом сообщает издание 404 Media.

В конце мая Apple разрешила ремонтировать планшеты в домашних условиях — опубликовала инструкции и начала продавать запасные части. Опрошенные медиа специалисты частных мастерских обвинили компанию в жадности и пожаловались на то, что IT-гигант установил на детали для планшетов неподъемную наценку.

«В течение многих лет Apple фактически считала iPad неремонтопригодным», — отметил владелец сервисного центра iGuys Tech Shop Брайан Кларк. По мнению специалиста, в компании хотят, чтобы пользователи и дальше не занимались ремонтом, а покупали новые планшеты вместо сломанных. Основатель мастерской XiRepair Джонатан Стрэндж заявил, что более трети запчастей для iPad продаются по цене, которая экономически невыгодна для независимых ремонтных мастерских.

Так, новый порт зарядки — один из самых ремонтируемых компонентов iPad — стоит у Apple 200 долларов (16 тысяч рублей). Аналогичные порты на вторичном рынке обходятся в 10 раз дешевле. Цена на сменный экран для iPad Pro 13 составляет 749 долларов (60 тысяч рублей) — практически столько же, сколько стоит сам аппарат. Журналисты 404 Media обратились в Apple за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В конце июля корпорация Apple запустила новую программу страхования своих гаджетов AppleCare One. Программа позволяет застраховать одновременно три устройства на выбор за 20 долларов (1,6 тысячи рублей) в месяц.

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