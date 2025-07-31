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19:58, 31 июля 2025Спорт

Джон Джонс сфотографировался с сотрудниками ОМОНа в России

Американский боец MMA Джон Джонс сфотографировался с сотрудниками ОМОНа в России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @jonnybones

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс посетил Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен прогулялся по Красной площади в Москве и сфотографировался с сотрудниками ОМОНа. «Из России с любовью», — подписал пост он.

22 июня Джонс завершил спортивную карьеру. Он заявил, что находится в подавленном состоянии и поблагодарил своих болельщиков.

Джонс становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе в 2023-м, одержав победу над Сирилом Ганом. Через год он защитил титул, одолев соотечественника Стипе Миочича.

Всего на счету 37-летнего Джонса 28 побед при одном поражении. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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