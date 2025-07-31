Джон Джонс сфотографировался с сотрудниками ОМОНа в России

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс посетил Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Спортсмен прогулялся по Красной площади в Москве и сфотографировался с сотрудниками ОМОНа. «Из России с любовью», — подписал пост он.
22 июня Джонс завершил спортивную карьеру. Он заявил, что находится в подавленном состоянии и поблагодарил своих болельщиков.
Джонс становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе в 2023-м, одержав победу над Сирилом Ганом. Через год он защитил титул, одолев соотечественника Стипе Миочича.
Всего на счету 37-летнего Джонса 28 побед при одном поражении. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.