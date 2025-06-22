Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Бублик
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Галле
Ювентус
Сегодня
19:00 (Мск)
Видад
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 2-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Пачука
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 2-й тур
Манчестер Сити
Завтра
04:00 (Мск)
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 2-й тур
10:34, 22 июня 2025Спорт

Джон Джонс завершил карьеру

Глава UFC Уайт объявил о завершении карьеры американцем Джоном Джонсом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kirby Lee / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции объявил о завершении карьеры американским бойцом смешанного стиля (MMA) Джоном Джонсом. Его слова приводит ТАСС.

Сам спортсмен на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил, что находится в подавленном состоянии. Он поблагодарил своих болельщиков.

Джонс становился чемпионом UFC в тяжелом весе в 2023-м, одержав победу над Сирилом Ганом. Через год он защитил титул, одолев соотечественника Стипе Миочича.

Всего на счету 37-летнего Джонса 28 побед при одном поражении. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране

    Названы наиболее интересующие мошенников категории россиян

    В Иране казнили обвиненного в шпионаже мужчину

    Россиянка описала метро Токио фразой «нам есть к чему стремиться»

    Джон Джонс завершил карьеру

    Катя Лель решила отнимать деньги у азартных людей ради их спасения

    При взрыве газа в российском городе пострадал ребенок

    Затонувшую в Италии роскошную суперъяхту подняли со дна почти через год после трагедии

    Названы ошибки Гитлера и Сталина в ходе Второй мировой войны

    Додик рассказал об угрозах из-за контактов с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости