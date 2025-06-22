Джон Джонс завершил карьеру

Глава UFC Уайт объявил о завершении карьеры американцем Джоном Джонсом

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции объявил о завершении карьеры американским бойцом смешанного стиля (MMA) Джоном Джонсом. Его слова приводит ТАСС.

Сам спортсмен на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил, что находится в подавленном состоянии. Он поблагодарил своих болельщиков.

Джонс становился чемпионом UFC в тяжелом весе в 2023-м, одержав победу над Сирилом Ганом. Через год он защитил титул, одолев соотечественника Стипе Миочича.

Всего на счету 37-летнего Джонса 28 побед при одном поражении. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.