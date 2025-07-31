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20:35, 31 июля 2025Из жизни

Голубя заподозрили в шпионаже и задержали

The Thaiger: Камбоджийцы заподозрили голубя в шпионаже на Таиланд
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: បាត់ដំបង ប៉ុស្តិ៍

Сотрудники камбоджийской почты заподозрили голубя в шпионаже на Таиланд и столкнулись с насмешками. Об этом пишет The Thaiger.

Сообщение о поимке голубя-шпиона появилось на странице почтового управления провинции Баттамбанг. К посту прилагалась фотография окольцованной птицы, на одном из колец была видна надпись «Таиланд». Авторы сообщения и их подписчики сразу же начали рассуждать о том, что голубь является участником секретной военной разведывательной операции против Камбоджи. Там также утверждалось, что птица была подключена к тайскому GPS.

Жители Таиланда начали насмехаться над разоблачителями голубя-шпиона и заявили, что подобная технология слежки абсурдная и устаревшая. «Эй, тайцы, посмотрите на невежество камбоджийцев. Они используют фотографию окольцованной птицы, выращенной для конкурса, чтобы раскрутить идею, о тайских солдатах, которые посылают голубей следить за камбоджийскими», — написали авторы аккаунта, специализирующегося на военной тематике.

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Подписчики начали шутить, что скоро Таиланд обвинят в использовании сов, натренированных британской разведкой. Как пишет The Thaiger, голубь, скорее всего, является гоночным или почтовым. Тем не менее в Камбодже восприняли информацию о голубе-шпионе серьезно на фоне продолжающегося конфликта с Таиландом.

В ноябре 2024 года авторы документального фильма «Секреты кита-шпиона», снятого «Би-би-си», заявили, что раскрыли шпионскую миссию знаменитого кита-белухи Хвалдимира. В картине было высказано предположение, что кита дрессировали для охраны российских баз Северного флота в Мурманской области.

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