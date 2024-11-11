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19:04, 11 ноября 2024Из жизни

Раскрыта миссия знаменитого российского кита-шпиона Хвалдимира

«Би-би-си»: кит-шпион Хвалдимир прошел обучение у российских военных
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ein Dahmer / Wikimedia

Авторы документального фильма «Секреты кита-шпиона», снятого «Би-би-си», утверждают, что раскрыли шпионскую миссию знаменитого кита-белухи Хвалдимира. Об этом сообщает издание The Guardian.

Хвалдимира заподозрили в связях с российскими военными или спецслужбами в 2019 году, когда он приплыл в Норвегию в туго затянутом обвесе для камеры с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Спустя пять лет его тушу обнаружили с подозрительными ранами на теле, которые зоозащитники сочли пулевыми ранениями. Согласно официальному расследованию, проведенному норвежской полицией, кита погубила бактериальная инфекция.

Работа над документальным фильмом началась еще при жизни Хвалдимира. Его авторы пытались разобраться в том, насколько справедливы подозрения в том, что кит прошел обучение в России. Для этого они встретились со специалисткой по китам Ив Журден, наблюдавшей за Хвалдимиром в Норвегии в 2019 году.

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По словам Журден, кита очень интересовали камеры. Когда рядом появлялся человек с камерой, он тут же подплывал к нему и пытался коснуться. «Было очевидно, что данного кита приучали трогать носом все, что выглядит как цель», — утверждает Журден.

Авторы фильма предполагают, что Хвалдимира дрессировали для охраны российских баз Северного флота в Мурманской области. Им удалось найти одного из участников советской программы обучения морских животных, который, как утверждается в фильме, позднее служил в Мурманске. Он рассказал, что в Черном море для подобных экспериментов использовали дельфинов. На севере, по его словам, пришлось перейти к дрессировке китов, поскольку дельфины плохо выдерживали температуры ниже нуля.

В качестве подтверждения того, что программы обучения морских животных все еще существуют, в фильме демонстрируют спутниковый снимок базы подводных лодок Северного флота в поселке Оленья Губа. На нем видны два больших загона, внутри которых можно различить белые пятна — это, по мнению авторов фильма, и есть дрессированные белухи.

Ранее сообщалось, что норвежская полиция дала неожиданное объяснение «пулевым отверстиям», найденным на теле кита-белухи Хвалдимира. Авторы отчета о вскрытии признают, что на опубликованных фотографиях туши видны раны, однако их причинило не огнестрельное оружие.

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