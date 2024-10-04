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13:37, 4 октября 2024Из жизни

«Пулевым ранениям» знаменитого кита-шпиона Хвалдимира дали неожиданное объяснение

Полиция Норвегии: «пулевые отверстия» в ките-шпионе Хвалдимире проклевали птицы

Фото: Ein Dahmer / Wikipedia

Норвежская полиция дала неожиданное объяснение «пулевым отверстиям», найденным на теле кита-белухи Хвалдимира, которого называли «русским шпионом». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Тушу знаменитого кита нашли у берегов Норвегии 31 августа. Зоозащитные организации OneWhale и NOAH утверждали, что на его теле были видны пулевые ранения. Норвежская полиция заявила, что в действительности кита погубила бактериальная инфекция.

Кадр: ABC News (Australia) / YouTube

Авторы полицейского отчета о вскрытии признают, что на опубликованных фотографиях туши видны раны, однако, по их мнению, их причинило не огнестрельное оружие. Большую часть отверстий, которые заметили зоозащитники, проклевали птицы.

У этих ран неровные и рваные края. Это может объясняться тем, что раны причинены птицами, которые проклевали отверстия в коже. На нижней стороне кита в коже имеются еще два отверстия. Одна рана проходит через кожу и весь слой жировой ткани, но не задевает внутренние органы. Глубина другой раны составляет менее одного сантиметра. По заключению Ветеринарного института и судебных экспертов полиции, они причинены не огнестрельным оружием. Рентгеновские снимки грудной клетки и головы не выявили пуль или иных металлических фрагментов

из пресс-релиза норвежской полиции
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Кита заподозрили в связях с российскими спецслужбами или военными в 2019 году, когда он приплыл в Норвегию в туго затянутом обвесе для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Позднее его окрестили Хвалдимиром: кличка составлена из имени президента России Владимира Путина и норвежского слова hval, которое переводится как «кит».

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      Олег Парамонов
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