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12:44, 4 октября 2024Из жизни

Оглашены результаты вскрытия знаменитого кита-шпиона Хвалдимира

Причиной смерти кита-шпиона Хвалдимира была бактериальная инфекция

Фото: Andrey Nekrasov / Globallookpress.com

Норвежская полиция огласила результаты вскрытия кита-белухи Хвалдимира, которого называли «русским шпионом». Об этом сообщает Agence France-Presse.

Тушу знаменитого кита нашли у берегов Норвегии 31 августа. Зоозащитные организации OneWhale и NOAH утверждали, что на его теле были видны пулевые отверстия. Норвежская полиция это отрицала.

Согласно новому заявлению полиции, скорее всего, Хвалдимира погубила бактериальная инфекция. Вкрытие показало, что во рту кита застряла палка длиной 35 сантиметров и толщиной три сантиметра. Раны, которые она причинила, могли стать причиной заражения. «Палка также мешала Хвалдимиру есть, тем самым увеличивая риск инфекции», — заявил представитель полиции Норвегии Амунд Прид Ревхейм.

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В отчете о вскрытии утверждается, что на теле кита не нашли пулевых ранений, о которых писали зоозащитники. По словам Ревхейма, осмотр туши не выявил никаких признаков того, что жизнь кита прервалась в результате незаконных насильственных действий.

Кита заподозрили в связях с российскими спецслужбами или военными в 2019 году, когда он приплыл в Норвегию в туго затянутом обвесе для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Позднее его окрестили Хвалдимиром: кличка составлена из имени президента России Владимира Путина и норвежского слова hval, которое переводится как «кит».

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      Олег Парамонов
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