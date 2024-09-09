Оглашена официальная причина смерти знаменитого кита-шпиона Хвалдимира

Полиция Норвегии: кит-шпион Хвалдимир погиб из-за палки, застрявшей во рту

Норвежская полиция огласила официальную причину смерти кита-белухи Хвалдимира, которого называли «русским шпионом». Об этом сообщает Reuters.

Тело знаменитого кита нашли у берегов Норвегии 31 августа. Зоозащитные организации OneWhale и NOAH утверждали, что на его теле были видны пулевые отверстия.

В полиции Норвегии заявили, что раны не представляли угрозы для жизни кита. Никаких подтверждений того, что в него стреляли, при расследовании также не нашли. Скорее всего, Хвалдимира погубила палка длиной 35 сантиметров и толщиной три сантиметра, застрявшая у него во рту. Как выяснилось при вскрытии, желудок кита был совершенно пуст.

В полиции полагают, что проведенное расследование доказало непричастность людей к произошедшему с китом. Полный отчет о его результатах будет опубликован через две недели.

Кита заподозрили в связях с российскими спецслужбами или военными в 2019 году, когда он приплыл в Норвегию в туго затянутом обвесе для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Позднее его окрестили Хвалдимиром: кличка составлена из имени президента России Владимира Путина и норвежского слова hval, которое переводится как «кит».