Причиной смерти знаменитого кита-шпиона Хвалдимира стали огнестрельные ранения

Кит Хвалдимир, которого называли русским шпионом, погиб от огнестрельных ранений

Зоозащитные организации утверждают, что на туше кита-белухи Хвалдимира обнаружили огнестрельные ранения. Об этом сообщает NBC News.

31 августа знаменитого кита, которого называли «русским шпионом», нашли у берегов Норвегии без признаков жизни. Спустя три дня зоозащитные организации OneWhale и NOAH заявили, что причиной его смерти были раны, причиненные людьми. В подтверждение этого они продемонстрировали снимки, на которых на теле Хвалдимира видны пулевые отверстия и следы крови.

Несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистике изучили фотоулики, в том числе фотографии ранений Хвалдимира, снятые крупным планом. Их выводы свидетельствуют, что смерть кита была результатом преступного деяния, требующего немедленного вмешательства полиции из заявления организаций OneWhale и NOAH

Организации OneWhale и NOAH утверждают, что передали информацию о ранениях Хвалдимира в правоохранительные органы. Норвежская полиция объявила, что изучает полученные данные. Решение о начале расследования пока не принято.

Официальное заключение о причинах произошедшего с Хвалдимиром будет сделано лишь после вскрытия. Представители норвежских властей сообщили NBC News, что оно может занять до трех недель.

Кита заподозрили в связях с российскими спецслужбами или военными в 2019 году, когда он приплыл в Норвегию в туго затянутом обвесе для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Позднее его окрестили Хвалдимиром: кличка составлена из имени президента России Владимира Путина и норвежского слова hval, которое переводится как «кит».