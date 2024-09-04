Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:24, 4 сентября 2024Из жизни

Причиной смерти знаменитого кита-шпиона Хвалдимира стали огнестрельные ранения

Кит Хвалдимир, которого называли русским шпионом, погиб от огнестрельных ранений

Фото: Ein Dahmer / Wikimedia

Зоозащитные организации утверждают, что на туше кита-белухи Хвалдимира обнаружили огнестрельные ранения. Об этом сообщает NBC News.

31 августа знаменитого кита, которого называли «русским шпионом», нашли у берегов Норвегии без признаков жизни. Спустя три дня зоозащитные организации OneWhale и NOAH заявили, что причиной его смерти были раны, причиненные людьми. В подтверждение этого они продемонстрировали снимки, на которых на теле Хвалдимира видны пулевые отверстия и следы крови.

Несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистике изучили фотоулики, в том числе фотографии ранений Хвалдимира, снятые крупным планом. Их выводы свидетельствуют, что смерть кита была результатом преступного деяния, требующего немедленного вмешательства полиции

из заявления организаций OneWhale и NOAH
Материалы по теме:
В Норвегии нашли тушу знаменитого кита Хвалдимира. Его подозревали в шпионаже в пользу России и прозвали в честь Путина
В Норвегии нашли тушу знаменитого кита Хвалдимира. Его подозревали в шпионаже в пользу России и прозвали в честь Путина
2 сентября 2024
Животный натиск. Дельфины, летучие мыши и голуби-диверсанты: как в войнах XX века использовали зверей и птиц
Животный натиск.Дельфины, летучие мыши и голуби-диверсанты: как в войнах XX века использовали зверей и птиц
18 июня 2023

Организации OneWhale и NOAH утверждают, что передали информацию о ранениях Хвалдимира в правоохранительные органы. Норвежская полиция объявила, что изучает полученные данные. Решение о начале расследования пока не принято.

Официальное заключение о причинах произошедшего с Хвалдимиром будет сделано лишь после вскрытия. Представители норвежских властей сообщили NBC News, что оно может занять до трех недель.

Кита заподозрили в связях с российскими спецслужбами или военными в 2019 году, когда он приплыл в Норвегию в туго затянутом обвесе для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Позднее его окрестили Хвалдимиром: кличка составлена из имени президента России Владимира Путина и норвежского слова hval, которое переводится как «кит».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Северную Корею обвинили в массовых казнях чиновников. Местные власти не справились с последствиями наводнений

      Людям старше 50 назвали способы сохранить здоровье сосудов

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников

      Врач назвал опасное последствие недосыпа

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      В Сбере рассказали о популярности страхования бизнеса от экологических рисков

      Опубликован исходный код Android 15

      Россиянам назвали неочевидные симптомы болезней сердца

      Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала

      Дом иконы сибирского рока оказался под угрозой уничтожения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше