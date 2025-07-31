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20:46, 31 июля 2025Спорт

Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор проиграл апелляцию на признание его виновным по делу об изнасиловании. Об этом сообщает The Guardian.

Решение было принято апелляционным судом Дублина. Макгрегор должен будет выплатить компенсацию в размере 250 тысяч евро, а также компенсировать судебные издержки в размере 1,3 миллиона евро.

22 ноября 2024 года стало известно, что Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Он пытался обжаловать решение суда.

Инцидент произошел в 2018 году в Дублине. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения и признался, что они в тот момент употребляли наркотики, а секс был добровольным.

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