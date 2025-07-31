«Мертвая рука» в ответе Медведева Трампу оказалась российским оружием «Судного дня»

Reuters: Говоря Трампу о «Мертвой руке», Медведев имел в виду систему «Периметр»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о «Мертвой руке», имел ввиду российское оружие «Судного дня» — комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»). Об этом пишет Reuters.

Агентство прокомментировало ответ Медведева на сообщение президента США Дональда Трампа, который резко высказался о бывшем президенте России.

Reuters пишет, что, говоря о «Мертвой руке», зампред Совбеза имел в виду «секретную полуавтоматическую российскую систему управления, предназначенную для запуска ядерных ракет Москвы в случае, если ее руководство будет уничтожено в результате сокрушительного удара противника».

В августе 2021 года обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин напомнил, что в СССР на основе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» был создан комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр».

В ноябре 2018-го бывший начальник (1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин сказал, что «Периметр» при необходимости задействует лишь ограниченное число ракет. «Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — заявил военный аналитик и политолог.