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08:32, 31 июля 2025Россия

Момент обрушения четвертого за неделю дома в России попал на видео

Опубликованы кадры обрушения общежития в Уфе на Коммунистической улице
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента обрушения общежития на улице Коммунистической в Уфе. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как дом, рядом с которым стоят люди, начинает рушиться с середины на глазах у прохожих. После того, как его конструкция окончательно рушится, окружающее пространство рядом со зданием заволакивает плотным облаком от обломков.

Здание в Уфе обрушилось 30 июля. Оно стало четвертым за неделю в России. До этого 25 июля взрыв газа обрушил 10 этажей дома в Саратове, 28 июля в Астрахани обрушился аварийный дом, 29 июля рухнула секция офисного трехэтажного здания в Екатеринбурге.

ЖЗЛ
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