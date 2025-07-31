Раскрыты подробности гибели олимпийской чемпионки по биатлону в горах

Напарница Дальмайер Краусс: При гибели в биатлонистку врезался огромный камень

Марина Краусс, напарница по скалолазанию двукратной олимпийской чемпионки, немки Лауры Дальмайер, раскрыла подробности гибели спортсменки в горах в Пакистане. Ее слова приводит Eurosport.

Краусс рассказала, что, когда начался камнепад, в Дальмайер врезался огромный камень, а затем ее отбросило к стене. Она заявила, что ей было невозможно добраться до спортсменки. «Она не двигалась, не подавала никаких признаков жизни. Я звала ее, но ответа не последовало», — поделилась скалолазка.

Ранее о причинах гибели Дальмайер высказался альпинист-рекордсмен Райнхольд Месснер. По его мнению, биатлонистка не совершала ошибок и знала горы досконально. Он подчеркнул, что оползень стал для нее роковым.

30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.