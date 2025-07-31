Российский боец UFC назвал минусы жизни в США

Российский боец UFC Пуляев назвал минусом жизни в США невкусную еду

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Пуляев назвал минусы жизни в США. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен назвал местную еду невкусной. Также он обратил внимание на неприятные запахи и не очень симпатичных людей. «У нас лучше, гораздо лучше! Но в целом здесь люди очень приветливые», — заявил Пуляев.

Россиянин провел 12 поединков по правилам смешанных единоборств (MMA), в которых одержал 9 побед. В ночь на 3 августа Пуляев проведет бой против американца Ника Кляйна на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Ранее российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о минусах жизни в США. Спортсменка пожаловалась на очень дорогие медицинские услуги.

