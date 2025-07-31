Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
0:1
2-й сет
live
Маккартни Кесслер
Монреаль
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
Алексей Попырин
Торонто
Рубин
2:0
Завершен
Оренбург
Fonbet Кубок России|Группа A. 1-й тур
Шахтёр
2:0
2-й тайм
live
Бешикташ
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спортинг
Сегодня
22:45 (Мск)
Бенфика
Суперкубок Португалии 2025|Финал
21:47, 31 июля 2025Спорт

Российский боец UFC назвал минусы жизни в США

Российский боец UFC Пуляев назвал минусом жизни в США невкусную еду
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: страница «Колос об ММА» во Вконтакте

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Пуляев назвал минусы жизни в США. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен назвал местную еду невкусной. Также он обратил внимание на неприятные запахи и не очень симпатичных людей. «У нас лучше, гораздо лучше! Но в целом здесь люди очень приветливые», — заявил Пуляев.

Россиянин провел 12 поединков по правилам смешанных единоборств (MMA), в которых одержал 9 побед. В ночь на 3 августа Пуляев проведет бой против американца Ника Кляйна на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Ранее российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о минусах жизни в США. Спортсменка пожаловалась на очень дорогие медицинские услуги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе США озвучили новую меру давления Трампа на Россию

    Недавно экстрадированный вор в законе второй раз за неделю попал в реанимацию

    В Британии рассказали о смирении ВСУ со скорой потерей Красноармейска

    Российский боец UFC назвал минусы жизни в США

    На Украине чиновники заявили о страхе перед Зеленским

    Трамп устроил Европе «лето унижения»

    «Единорог» разгромил ларек с шаурмой в российском городе

    42-летняя звезда «Универа» снялась в коротком топе без бюстгальтера

    Путин запретил дискредитирующие традиционные ценности фильмы

    В Турции объяснили резкий ответ Медведева Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости