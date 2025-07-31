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21:42, 31 июля 2025Мир

Трамп устроил Европе «лето унижения»

Financial Times: Дональд Трамп устроил Европе лето унижения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Европа встретила лето с тревогой из-за возможного разрыва с Соединенными Штатами — будущее Украины, Североатлантического альянса и торговли оставалось неясным. Европейские лидеры надеялись на передышку, однако американский президент Дональд Трамп, называвший НАТО устаревшей структурой, требовал уступок. Он резко критиковал Евросоюз, но временно смягчил позицию. Газета Financial Times рассказала, как глава США устроил Европе «лето унижения».

В материале отмечается, что ЕС пришлось пойти на компромиссы. Европа согласилась выделить миллиарды на оборону НАТО, оплатить поставки оружия для Киева и принять повышенные тарифы Штатов.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признала торговые претензии американского президента, что вызвало волну критики. Европа не смогла защитить свои торговые интересы из-за внутренней раздробленности и слабости. Это привело к унижению региона, неспособного противостоять давлению Вашингтона, констатирует Financial Times.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп «размазал Европу» торговой сделкой, заключенной с Евросоюзом 27 июля. Сделка перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США, а также полностью унизительна для европейцев, уверен Медведев.

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