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13:28, 1 августа 2025Экономика

Таяние крупнейшего на Камчатке ледника превратит его во взрывающийся пар

Таяние ледника Богдановича на Камчатке может вызвать фреатические взрывы
Виктория Клабукова
СюжетЦунами в Японии:

Фото: Елена Верещака / ТАСС

Извержение Ключевской сопки может превратить ледник Богдановича во взрывающийся пар. О последствиях таяния крупнейшего на Камчатке ледника сообщает пресс-служба сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Лавовый поток из жерла вулкана Ключевской спускается по юго-восточному его склону, продвигаясь к одному из крупнейших ледников полуострова. Если лава растопит ледник, то, быстро испаряясь, вода может произвести фреатические взрывы. В результате в воздух могут быть выброшены камни, пепел и лавовые бомбы. Пепел может взлететь на высоту до десяти километров над уровнем моря, предупреждают специалисты.

Кроме того, в результате таяния ледника могут образоваться лахары — грязевые потоки. Они в свою очередь могут спуститься в русло реки Студеной, которая начинается на левом краю ледника Богдановича. В 2023 году на фоне извержения вулкана и таяния двух ледников Богдановича и Эрмана грязевые потоки попали в русло рек Сухая и Студеная. В результате была повреждена трасса Козыревск — Петропавловск-Камчатский.

Извержение Ключевской сопки началось 30 июля вскоре после землетрясения, обрушившегося на Камчатку. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами.

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