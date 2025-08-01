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16:27, 1 августа 2025Наука и техника

ВКС России рассказали о «слепых зонах» РЛС «Воронеж»

Генерал-лейтенант Максимцев: РЛС «Воронеж» работают без слепых зон
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Радиолокационные станции (РЛС) нового поколения «Воронеж» работают без «слепых зон». Об этом газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Александр Максимцев.

По его словам, в войска поступили новые РЛС, «что обеспечило сплошное периферийное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на всех стратегических воздушно-космических направлениях по всем типам траекторий полета баллистических ракет».

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В октябре 2022-го в Минобороны России сообщили о планах создания новых радаров СПРН.

В августе того же года генеральный конструктор СПРН Сергей Боев сообщил, что модернизация системы успешно завершена.

В феврале 2022-го начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков рассказал, что основу СПРН составят РЛС нового поколения «Воронеж-ДМ».

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