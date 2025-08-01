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18:31, 1 августа 2025Забота о себе

Врач рассказала о правилах приема аспирина для предотвращения инфаркта

Врач Садовская: Аспирин может предотвратить инфаркт, но вызывает кровотечение
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Goksi / Shutterstock / Fotodom

Регулярный прием аспирина может предотвратить инфаркт, но в то же время способен серьезно навредить здоровью, предупредила врач-нефролог Дарья Садовская. О правилах приема аспирина она рассказала в своем Telegram-канале.

Специалистка отметила, что аспирин назначают при высоком риске сердечно-сосудистых событий. По ее словам, для оценки риска смотря на возраст пациента, уровень давления, холестерина, наличие хронических заболеваний внутренних органов или диабета, а также на проявление симптомов болезней сердца. Также для предотвращения инфаркта аспирин могут назначить пациентам старше 50 лет с диабетом и еще одним фактором риска. Это может быть высокое давление, курение, семейный анамнез.

Садовская подчеркнула, что назначать себе аспирин самостоятельно ни в коем случае нельзя, так как препарат увеличивает риск кровотечений, в том числе желудочных и кишечных. «Если мы дадим аспирин тысяче человек на пять лет, то мы предотвратим шесть инфарктов или инсультов, но вызовем одно-два серьезное кровотечение», — пояснила врач.

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