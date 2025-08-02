На Украине возбудили уголовные дела против участников протестов у здания ТЦК

РИА Новости: На Украине задержали пять человек после протестов у ТЦК в Виннице

На Украине завели уголовные дела в отношении участников протестов против действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Виннице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции украинского города.

Уточняется, что в Виннице задержали пятерых мужчин. Их действия расценивают как попытку захвата государственного учреждения. «Пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к данному преступлению, задержаны», — цитирует РИА Новости заявление винницкой полиции.

Там утверждается, что в ночь с 1 на 2 августа к зданию ТЦК прибыло порядка 80 человек, которые потребовали освободить мужчину, ранее задержанного за уклонение от военной службы. Вскоре некоторые из протестующих пробили ворота и проникли на территорию центра комплектования.

1 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что на стадионе «Локомотив» в Виннице сотрудники ТЦК удерживают мобилизованных. По словам депутата, родственники «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин, стали использовать газ, подчеркнул депутат.

Позже стало известно, что к стадиону стянули дополнительные силы полиции. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на территории стадиона, предварительно, находилось около 100 мобилизованных мужчин. Собравшиеся женщины, несмотря на присутствие 11 полицейских машин, смогли выбить ворота стадиона.

Утром 2 августа появилась информация, что сотрудники ТЦК вывезли со стадиона более 100 мобилизованных. При этом одна из протестующих женщин легла на дорогу, пытаясь преградить путь машинам ТЦК.

Позже сотрудники винницкого центра комплектования признали столкновения с гражданскими лицами. Они также заявили, что действовали в рамках закона.