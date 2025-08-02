Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:04, 2 августа 2025Бывший СССР

Протесты против действий ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала СВО

ТАСС: Протест против действий ТЦК в Виннице стал самым масштабным с начала СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Протест против действий территориального центра комплектования (ТЦК) в Виннице на западе Украины стал самым масштабным с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник с российских силовых структурах.

«Итогом протестов стали столкновения с полицией, избиение женщин, массовые задержания и возбуждение уголовных дел против участников», — заявил собеседник агентства.

Источник считает, что протесты могут быть связаны с активизацией работы винницкого ТЦК, который пытается экстренно набрать бойцов для 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая несет потери под Красноармейском (украинское название — Покровск), а также для 120-й бригады теробороны под Волчанском.

1 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что на стадионе «Локомотив» в Виннице сотрудники ТЦК удерживают мобилизованных. По его словам, родственники «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин, стали использовать газ, добавил нардеп.

Позже стало известно, что к стадиону стянули дополнительные силы полиции. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на территории стадиона, предварительно, находилось около 100 мобилизованных мужчин. Собравшиеся женщины, несмотря на присутствие 11 полицейских машин, смогли выбить ворота стадиона.

Утром 2 августа появилась информация, что сотрудники ТЦК вывезли со стадиона более 100 мобилизованных. При этом одна из протестующих женщин легла на дорогу, пытаясь преградить путь машинам военкомов.

Позже сотрудники винницкого центра комплектования признали столкновения с гражданскими лицами. Они также заявили, что действовали в рамках закона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей

    Стало известно о проблемах ВСУ на юге Красноармейска

    «Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

    Орбан назвал нереалистичным миф о российской угрозе

    Правительство Германии заподозрило ХАМАС в присвоении гуманитарной помощи для сектора Газа

    Раскрыта реакция НАТО на продвижение России

    Орбан назвал условие наступления мира на Украине

    Протесты против действий ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала СВО

    Генсек ООН указал на низкий интерес к докладам организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости