Протесты против действий ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала СВО

ТАСС: Протест против действий ТЦК в Виннице стал самым масштабным с начала СВО

Протест против действий территориального центра комплектования (ТЦК) в Виннице на западе Украины стал самым масштабным с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник с российских силовых структурах.

«Итогом протестов стали столкновения с полицией, избиение женщин, массовые задержания и возбуждение уголовных дел против участников», — заявил собеседник агентства.

Источник считает, что протесты могут быть связаны с активизацией работы винницкого ТЦК, который пытается экстренно набрать бойцов для 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая несет потери под Красноармейском (украинское название — Покровск), а также для 120-й бригады теробороны под Волчанском.

1 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что на стадионе «Локомотив» в Виннице сотрудники ТЦК удерживают мобилизованных. По его словам, родственники «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин, стали использовать газ, добавил нардеп.

Позже стало известно, что к стадиону стянули дополнительные силы полиции. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на территории стадиона, предварительно, находилось около 100 мобилизованных мужчин. Собравшиеся женщины, несмотря на присутствие 11 полицейских машин, смогли выбить ворота стадиона.

Утром 2 августа появилась информация, что сотрудники ТЦК вывезли со стадиона более 100 мобилизованных. При этом одна из протестующих женщин легла на дорогу, пытаясь преградить путь машинам военкомов.

Позже сотрудники винницкого центра комплектования признали столкновения с гражданскими лицами. Они также заявили, что действовали в рамках закона.

