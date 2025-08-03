Российский пловец оценил победу на чемпионате мира фразой «завтра станем тюбиками»

Российский пловец Минаков о победе на чемпионате мира: Завтра станем тюбиками

Российский пловец Андрей Минаков оценил победу в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Его слова приводит РИА Новости.

«Завтра мы проснемся и снова будем тюбиками», — заявил спортсмен. Минаков подчеркнул, что в его жизни ничего не поменялось.

Ранее Минаков, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Егор Корнев выиграли мужскую комбинированную эстафету 4 по 100 метров на чемпионате мира. Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты и 26,93 секунды. Серебряные медали завоевала команда Франции, бронзовыми призерами стали американцы.

Российяне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в Сингапуре. Отечественные спортсмены завоевали 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.