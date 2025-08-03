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11:12, 3 августа 2025Спорт

Ягудин оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030

Ягудин заявил, что Овечкину по силам сыграть на Олимпиаде-2030
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac / Reuters

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил шансы российского хоккеиста Александра Овечкина сыграть на Играх-2030. Его слова приводит ТАСС.

Ягудин заявил, что Овечкину по силам сыграть на Олимпиаде через пять лет. «Знакомы много лет с Овечкиным. Он абсолютно неконфликтный, спокойный парень с открытой душой. Еще у него неплохое чувство юмора. Хочу, чтобы дальше продолжал играть», — отметил фигурист.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборную России к участию в Олимпийских играх — 2026. В IIHF заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета.

Российские и белорусские хоккеисты отстранены от международных турниров с 2022 года. Олимпиада-2030 пройдет во Французских Альпах.

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