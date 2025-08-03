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04:54, 3 августа 2025Бывший СССР

Зеленского резко осудили после протеста в Виннице

Соскин назвал преступлением режима Зеленского подавление протеста в Виннице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что жестокое подавление протеста против насильственной мобилизации в Виннице сотрудниками ТЦК является преступлением власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Соскина, многие члены правительства захотят избежать ответственности за события в Виннице, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова, министра обороны Дениса Шмыгаля и премьер-министра Юлию Свириденко.

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«Вы что молчите? Это у вас произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей, подростков. <…> Это же страшное преступление произошло. Вы не понимаете этого?» — резко осудил Зеленского эксперт.

Соскин подчеркнул, что никто из украинского руководства не осудил избиение женщин и детей. Он добавил, что этот факт не остается без ответа.

1 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что на стадионе «Локомотив» в Виннице сотрудники ТЦК удерживают мобилизованных. Родственники «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин, стали использовать газ, подчеркнул депутат.

Позже стало известно, что к стадиону стянули дополнительные силы полиции. Украинское издание «Страна.ua» написало, что на территории стадиона, предварительно, находилось около 100 мобилизованных мужчин. Собравшиеся женщины, несмотря на присутствие 11 полицейских машин, смогли выбить ворота стадиона.

Утром 2 августа появилась информация, что сотрудники ТЦК вывезли со стадиона более 100 мобилизованных. Одна из протестующих женщин легла на дорогу, пытаясь преградить путь машинам ТЦК.

Позже сотрудники винницкого центра комплектования признали столкновения с гражданскими лицами. Они заявили, что действовали в рамках закона.

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