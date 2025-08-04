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23:19, 4 августа 2025Спорт

Американский баскетболист рассказал о языковом барьере в России

Американский баскетболист Уэйр: Бывают сложности с языковым барьером в России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американский защитник ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о языковом барьере в России. Он дал интервью шоу «Знакомьтесь ближе», которое доступно на странице во «ВКонтакте».

«Иногда бывает немного сложно, но благодаря тому, что я нахожусь в большом городе, в Москве, мне легче здесь гулять и общаться с людьми», — заявил баскетболист. Он поблагодарил россиян, которые говорят по-английски и помогают ему с решением разных вопросов.

Ранее Уэйр заявил, что рассматривает возможность получения российского гражданства. Спортсмен отметил, что иногда его посещают мысли об этом.

Уэйр перешел в ЦСКА в марте 2022 года. В составе команды он дважды выигрывал Единую лигу.

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