Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Вильфанд: В конце недели в Москве может похолодать до плюс 20 градусов

В конце недели столбики термометров в Москве могут показать менее плюс 20 градусов Цельсия. О похолодании предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Температура воздуха начнет понижаться в четверг, 7 августа. «И до конца недели уже будет от 19 до 24 градусов. Но это не похолодание, температура приблизится к норме: прогнозируется на 1 градус ниже», — уточнил синоптик.

В Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы, не ожидается осадков в начале недели, отметил Вильфанд. Там воздух прогреется до плюс 26-29 градусов. Со среды, 6 августа, немного похолодает — до плюс 23-25 градусов, уточнил метеоролог.

Ранее специалист спрогнозировал, что дожди в Москве будут идти до 7 августа. В среду, 6 августа, воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов на фоне поступления воздушных масс с юго-запада. Однако в четверг в городе снова похолодает, уточнил Вильфанд.