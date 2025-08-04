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16:06, 4 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Вильфанд: В конце недели в Москве может похолодать до плюс 20 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В конце недели столбики термометров в Москве могут показать менее плюс 20 градусов Цельсия. О похолодании предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Температура воздуха начнет понижаться в четверг, 7 августа. «И до конца недели уже будет от 19 до 24 градусов. Но это не похолодание, температура приблизится к норме: прогнозируется на 1 градус ниже», — уточнил синоптик.

В Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы, не ожидается осадков в начале недели, отметил Вильфанд. Там воздух прогреется до плюс 26-29 градусов. Со среды, 6 августа, немного похолодает — до плюс 23-25 градусов, уточнил метеоролог.

Ранее специалист спрогнозировал, что дожди в Москве будут идти до 7 августа. В среду, 6 августа, воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов на фоне поступления воздушных масс с юго-запада. Однако в четверг в городе снова похолодает, уточнил Вильфанд.

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