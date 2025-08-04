Почетный президент РФС назвал единственную проблему российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал единственную проблему отечественного футбола. Его слова приводит Sport24.
Колосков заявил, что не видит никаких проблем в российском футболе. «Единственное, у нас недостаточное количество своих собственных воспитанников, а иностранцев слишком много. Пожалуй, это главная проблема», — высказался он.
По его мнению, детско-юношеский футбол блестяще развивается, есть много академий и школ. «Россия — одна из передовых стран с точки зрения подготовки резерва. А наших игроков хорошего класса появляется по несколько человек в сезон — это слишком мало. Чтобы решать эту проблему, надо повышать уровень тренировочной работы. Еще нужно, чтобы у нас рождались выдающиеся футболисты», — подчеркнул Колосков.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола. Он счел таковой уровень подготовки игроков в школах и академиях.