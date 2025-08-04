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12:32, 4 августа 2025Спорт

Почетный президент РФС назвал единственную проблему российского футбола

Колосков назвал нехватку собственных воспитанников проблемой российского футбола
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал единственную проблему отечественного футбола. Его слова приводит Sport24.

Колосков заявил, что не видит никаких проблем в российском футболе. «Единственное, у нас недостаточное количество своих собственных воспитанников, а иностранцев слишком много. Пожалуй, это главная проблема», — высказался он.

По его мнению, детско-юношеский футбол блестяще развивается, есть много академий и школ. «Россия — одна из передовых стран с точки зрения подготовки резерва. А наших игроков хорошего класса появляется по несколько человек в сезон — это слишком мало. Чтобы решать эту проблему, надо повышать уровень тренировочной работы. Еще нужно, чтобы у нас рождались выдающиеся футболисты», — подчеркнул Колосков.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола. Он счел таковой уровень подготовки игроков в школах и академиях.

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