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14:25, 4 августа 2025Экономика

В Госдуме призвали резко ужесточить продажи алкоголя в России

Депутат Хамзаев призвал запретить продажи спиртного во дворах домов по всей РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российским регионам необходимо перенять опыт Подмосковья в борьбе с продажами алкогольной продукции во дворах жилых домов, подобного рода запрет следует распространить на все субъекты РФ. Такое мнение высказал депутат Госдумы (ГД) Султан Хамзаев, его слова приводит «Абзац».

Ранее соответствующий закон, ужесточающий нормы продаж алкоголя, приняли власти Московской области. С 1 сентября 2025 года в этом регионе будет запрещено реализовывать спиртную продукцию во дворах жилых домов. Хамзаев счел эту меру правильной и призвал ввести подобного рода ограничения во всех российских регионах. «Эту меру необходимо ввести по всей стране», — пояснил парламентарий.

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В этом вопросе региональным властям необходимо вести себя «посмелее», считает депутат. В ряде субъектов РФ есть соответствующий запрос со стороны населения, и его нужно учитывать, подчеркнул Хамзаев. Засилье во дворах жилых домов алкомаркетов и «пивнушек», деятельность которых никак не регулируется, в итоге приводит к проблемам с демографией и высокой смертности. «Людям такое соседство надоело», — резюмировал он.

В начале августа губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отчитался об уходе из региона одной из крупнейших алкосетей в России — «Красное и белое». Он отметил, что местным властям не нужны «торговцы смертью». Владельцы сети прислушались к этому мнению и подали заявление на досрочное прекращение соответствующей лицензии с 1 августа 2025 года. Жителям региона, которые потеряют рабочие места в связи с уходом сети алкомаркета, пообещали помочь с поиском работы, отметил Филимонов. Впрочем, в самой сети позже опровергли подобные сообщения и назвали их ложью.

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