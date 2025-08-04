В Латвии начали доследственную проверку по делу баскетболиста Тиммы

В Латвии начали доследственную проверку по заявлению семьи баскетболиста Тиммы

В Латвии начали доследственную проверку по заявлению семьи баскетболиста Яниса Тиммы о доведении его до самоубийства. Об этом сообщила адвокат его родственников Маргарита Гаврилова, передает RT.

Гаврилова рассказала, что заявления на экс-супругу спортсмена Анну Седокову были поданы в правоохранительные органы Латвии и России.

Ранее в Латвии возбудили дело по факту смерти Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев сообщил, что собирается дать показания против Седоковой — якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Тимма за 180 миллионов рублей.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.