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12:31, 4 августа 2025Россия

В Минобороны России раскрыли пораженные ракетами «Кинжал» объекты Украины

Минобороны России: Групповым ударом поражена инфраструктура аэродромов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские войска групповым ударом поразили инфраструктуру военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакованные объекты журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности. «Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — констатировали в министерстве.

Ранее Минобороны отчиталось о семи групповых ударах по военным объектам Украины за неделю с 26 июля по 1 августа. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, места производства беспилотников и пункты управления ими, склады робототехники и вооружения, а также места временной дислокации живой силы ВСУ.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Российская армия не наносит удары по гражданским объектам на Украине. По его словам, атакуется исключительно военная и околовоенная инфраструктура.

ЖЗЛ
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