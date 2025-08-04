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13:33, 4 августа 2025Россия

В России предложили запретить увольнять учителей за публикации в соцсетях

Депутат Скрозникова предложила запретить увольнять учителей за публикации
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутат Госдумы Анна Скрозникова от партии «Новые люди» обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением временно запретить увольнять учителей за личные публикации в социальных сетях без проведения экспертизы. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий предложила подготовить методические материалы, которые позволят оценить контент учителей в социальных сетях. Их нужно будет направить региональным органам управления образованием и школ — в рекомендациях будут содержаться правовые и этические ориентиры по оценке поведения педагогов в интернете.

С министерством труда, как полагает Скрозникова, нужно разработать совместную правовую позицию, чтобы нормативно запретить критерии допустимого вмешательства работодателя в частную цифровую активность.

«До урегулирования соответствующих вопросов на нормативном уровне предлагается рассмотреть возможность введения временного моратория на принятие решений об увольнении педагогов по основаниям, связанным исключительно с содержанием их публикаций в социальных сетях, без прохождения установленных процедур объективного рассмотрения и независимой экспертизы», — указано в документе.

В России неоднократно увольняли учителей из-за контента в социальных сетях, содержание которого вызывало общественный резонанс. Учительница из Ишима в Тюменской области уволилась после жалобы пенсионера на ее снимки, которые он счел откровенными. В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за откровенных фото. В Санкт-Петербурге местную учительницу уволили из двух школ из-за блога в соцсети, где она под ником «владычица пивная» писала про секс и выпивку.

ЖЗЛ
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