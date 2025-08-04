В США оценили угрозы Трампа атомными подлодками в сторону России

WSJ: Флот США переживает кризис из-за проблем с персоналом и оборудованием

Американский Военно-морской флот (ВМФ) испытывает тяжелые трудности из-за нехватки опытного персонала, сокращения количества кораблей и задержек с техническим обслуживанием. Такую оценку дали военно-морские эксперты после приказа главы США Дональда Трампа передислоцировать две атомные подводные лодки, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают специалисты, представители судостроительной и судоремонтной промышленности США жалуются на то, что нехватка опытного персонала приводит к ошибкам и задержкам. Кроме того, они признают проблемы с ограниченной мощностью сухих доков и устаревшим оборудованием.

Обеспокоенность у экспертов также вызывает тот факт, что даже сейчас, в мирное для США время, все эти факты создают трудности для вооруженных сил. Так, недавно у американских морпехов не получилось провести учения по графику в связи с тем, что десантные военные корабли недополучили нужное обслуживание.

По данным издания, каждый третий ремонт надводных кораблей в 2024 году выбился из первоначального графика. При этом сегодня численный состав американского флота вдвое меньше, чем он был во время холодной войны: в конце 1980-х годов военных судов было около 600, а сейчас — примерно 295.

Ранее президент США Дональд Трамп перешел от слов к действиям в споре с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым и приказал передислоцировать две атомные подводные лодки. Незадолго до этого Медведев отреагировал на заявления Трампа, охарактеризовав их как игру ультиматумов с Россией, которая ведет к войне двух стран. Он рекомендовал Трампу не идти по пути «сонного Байдена».