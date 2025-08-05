Гонщик разбился на скорости более 450 километров в час

Американский гонщик Крис Рашке разбился на скорости 457 километров в час

Американский гонщик Крис Рашке разбился на скорости более 450 километров в час во время соревнований на солончаках Бонневилль (США). Об этом сообщается на странице Ассоциации хронометража Южной Калифорнии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

60-летний гонщик пытался установить рекорд скорости, разогнался до 457 километров в час, после чего не справился с управлением. Рашке была оказана медицинская помощь, однако позже он скончался от полученных травм.

Причины аварии пока официально не установлены. Отмечается, что рассматриваются версии механической неисправности машины, ошибки пилотирования и погодных условий.

31 мая на этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы» разбился гонщик. На четвертом спецучастке ралли, которое прошло в Псковской области, автомобиль вылетел с трассы.