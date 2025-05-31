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18:05, 31 мая 2025Спорт

На чемпионате России по ралли разбился гонщик

На этапе чемпионата России по ралли Пушкинские Горы разбился штурман Северюхин
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ASMG

На этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы» разбился гонщик. Об этом сообщает промоутер турнира, компания ASMG, на своем сайте.

На четвертом спецучастке ралли в Псковской области после вылета автомобиля с трассы разбился штурман экипажа номер 35 Никита Северюхин. Пилот экипажа Константин Тарасов не пострадал.

«Руководитель гонки после совместных консультаций с промоутером чемпионата и Кубка России ASMG и ведущими командами принял решение об остановке ралли "Пушкинские Горы" — 2025 и отмене оставшихся спецучастков», — говорится в заявлении.

41-летний Северюхин в 2025 году получил звание мастера спорта.

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