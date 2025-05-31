На чемпионате России по ралли разбился гонщик

На этапе чемпионата России по ралли Пушкинские Горы разбился штурман Северюхин

На этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы» разбился гонщик. Об этом сообщает промоутер турнира, компания ASMG, на своем сайте.

На четвертом спецучастке ралли в Псковской области после вылета автомобиля с трассы разбился штурман экипажа номер 35 Никита Северюхин. Пилот экипажа Константин Тарасов не пострадал.

«Руководитель гонки после совместных консультаций с промоутером чемпионата и Кубка России ASMG и ведущими командами принял решение об остановке ралли "Пушкинские Горы" — 2025 и отмене оставшихся спецучастков», — говорится в заявлении.

41-летний Северюхин в 2025 году получил звание мастера спорта.