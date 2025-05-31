На чемпионате России по ралли разбился гонщик

На этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы» разбился гонщик. Об этом сообщает промоутер турнира, компания ASMG, на своем сайте.
На четвертом спецучастке ралли в Псковской области после вылета автомобиля с трассы разбился штурман экипажа номер 35 Никита Северюхин. Пилот экипажа Константин Тарасов не пострадал.
«Руководитель гонки после совместных консультаций с промоутером чемпионата и Кубка России ASMG и ведущими командами принял решение об остановке ралли "Пушкинские Горы" — 2025 и отмене оставшихся спецучастков», — говорится в заявлении.
41-летний Северюхин в 2025 году получил звание мастера спорта.