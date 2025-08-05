Губерниев отреагировал на гибель комментатора Гришина

Губерниев: Гришин ушел в расцвете своих комментаторских сил

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на гибель коллеги Александра Гришина. Его слова приводит Sport24.

Губерниев признался, что находится в ужасе и шоке. «Он ушел в расцвете своих комментаторских сил. Мы с Александром много времени провели вместе в редакции, комментировали биатлон, прыжки в воду. Он был обаятельным, профессиональным и очень уважаемым парнем», — заявил он, назвав гибель Гришина большой потерей для фигурного катания.

О гибели Гришина стало известно ранее 5 августа. Тренер Татьяна Тарасова сообщила, что 47-летнего комментатора сбила электричка.

Гришин работал на телевидении более 20 лет. В последние годы он преимущественно комментировал фигурное катание, в том числе крупнейшие турниры, такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира.