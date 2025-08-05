Тарасова назвала причину гибели комментатора Гришина

Тарасова заявила, что комментатора Гришина сбила электричка

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала причину гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что Гришина сбила электричка. Она назвала эту новость ужасной.

О гибели Гришина стало известно ранее 5 августа. Его супруга сообщила, что 47-летний мужчина погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

Гришин работал на телевидении более 20 лет. Он комментировал фигурное катание, в том числе крупнейшие турниры, такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира.