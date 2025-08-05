Любимый внук королевы Елизаветы II объявил о помолвке с медсестрой

Внук Елизаветы II Питер Филлипс объявил о помолвке после года отношений

Племянник короля Великобритании Карла III и любимый внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о помолвке со своей возлюбленной Харриет Сперлинг после года отношений. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

47-летний Филлипс считался последним неженатым мужчиной в королевской семье. Четыре года назад он развелся с Отем Келли, в браке с которой у него родились две дочери.

С будущей женой, детской медсестрой Харриет Сперлинг, Филлипс познакомился в 2024 году во время спортивного мероприятия. Впервые пара появилась на публике в мае того же года на конных состязаниях в Глостершире. Тогда их сопровождала сестра Филлипса Зара Тиндалл.

Сперлинг уже успела познакомиться с остальными членами королевской семьи. Ее видели беседующей с королевой Камиллой. Кроме того, она общалась с будущей свекровью — принцессой Анной.

Питер Филлипс — единственный сын принцессы Анны. У него нет официальных титулов, что позволяет ему не зависеть от королевской семьи. В прошлом он жил в Гонконге и работал в Королевском банке Шотландии, сейчас занимает пост исполнительного директора сети спортивных бутиков SEL UK.

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