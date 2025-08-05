Названа дата похорон комментатора Гришина

Похороны спортивного комментатора Александра Гришина пройдут 7 августа

Похороны спортивного комментатора Александра Гришина, погибшего в результате несчастного случая, пройдут 7 августа. Дату похорон назвала его вдова, передает ТАСС.

«Сашу похоронят в четверг», — сказала вдова Гришина.

Время и место похорон не разглашаются по просьбе семьи.

Ранее стали известны новые подробности о смерти Гришина. По предварительным данным, комментатор находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбил электропоезд. Также было опубликовано видео с места его гибели.

Гришин попал под электричку, когда возвращался домой в ночь на 5 августа. Его тело нашли на станции «Битца» МЦД-2. Комментатору было 47 лет.

Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году. Он известен как комментатор турниров по фигурному катанию. С 2015 по 2018 год он работал на канале «Матч ТВ», затем он перешел на Первый канал. За время карьеры Гришин успел поработать на пяти Олимпиадах.