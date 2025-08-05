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09:32, 5 августа 2025Мир

Нетаньяху попытался уволить ведущую против него расследование генпрокурора

Правительство Израиля проголосовало за увольнение генпрокурора Бахарав-Миары
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Правительство Израиля проголосовало за увольнение генпрокурора республики Гали Бахарав-Миары, которая ведет расследование против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его приближенных по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Axios.

«Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху единогласно проголосовало в понедельник за увольнение генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, которая в настоящее время преследует его по обвинению в коррупции. (...) Это первый случай, когда правительство Израиля проголосовало за увольнение генпрокурора. Этот шаг немедленно вызвал обвинения в том, что Нетаньяху пытается защитить себя и своих помощников», — говорится в тексте статьи.

При этом Верховный суд Израиля немедленно вынес запрет на такой шаг со стороны правительства. Отмечается, что Бахарав-Миара сохранит свои полномочия. По словам журналистов, действующее правительство Израиля провело голосование, чтобы оказать давление на генпрокурора и вынудить ее уйти в отставку.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир вызвал скандал, помолившись в комплексе мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Впоследствии канцелярия премьер-министра Нетаньяху выпустила заявление, в котором указывается на неизменность статус-кво, разрешающего иудеям посещать это место, но не проводить там свои религиозные обряды.

ЖЗЛ
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