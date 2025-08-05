Продажи грузовиков в России обвалились

«Автостат»: Продажи тяжелых грузовиков в России упали на 61,6 процента в июле

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж тяжелых грузовиков в России сократились на 61,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 3639 единиц. О резком падении реализации этого вида транспортных средств сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Лидером в сегменте тягачей во втором летнем месяце оказался испытывающий значительные финансовые трудности российский «КамАЗ» с результатом в 1172 штуки. На долю отечественного концерна пришлось 32,2 процента рынка.

Следом в топ-5 рейтинга оказались исключительно китайские производители. На второй строчке оказался Sitrak (440 единиц), на третьей — Shacman (301), на четвертой — FAW (288), а на пятой — Howo (246). Самой востребованной у российских покупателей моделью оказался Sitrak C7H с долей чуть более 12 процентов. В целом по итогам первых семи месяцев этого года продажи тягачей в РФ снизились на 56,8 процента и составили 25 652 единицы.

Негативная динамика продаж затронула не только тяжелые, но и среднетоннажные грузовики. Реализация последних на внутреннем рынке в июле упала почти вдвое (на 48,6 процента) и опустилась до уровня в 987 единиц. В январе-июле в стране продали в общей сложности 6959 штук подобного вида транспортных средств. В годовом выражении показатель сократился на 44,4 процента. Лидером в этом сегменте российского авторынка оказались ГАЗ и «КамАЗ».

Аналитики связывают резкое падение продаж грузовиков в РФ в том числе со снижением спроса на внутренние грузоперевозки и охлаждением на рынке логистических услуг. На этом фоне интерес к долгосрочной аренде (лизингу) транспортных средств в первой половине года просел на 40,3 процента, а спрос на логистических работников снизился на 5-28 процентов в апреле-мае. Потребность же в водителях грузовиков в начале весны упала на 47 процентов в годовом выражении. Последнее обстоятельство эксперты объяснили массовым уходом из страны ряда западных логистических компаний. В таких условиях ожидать какого-либо оживления деловой активности в этой сфере в обозримом будущем не приходится, сходятся во мнении аналитики.