Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 5 августа 2025Экономика

Продажи грузовиков в России обвалились

«Автостат»: Продажи тяжелых грузовиков в России упали на 61,6 процента в июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж тяжелых грузовиков в России сократились на 61,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 3639 единиц. О резком падении реализации этого вида транспортных средств сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Лидером в сегменте тягачей во втором летнем месяце оказался испытывающий значительные финансовые трудности российский «КамАЗ» с результатом в 1172 штуки. На долю отечественного концерна пришлось 32,2 процента рынка.

Следом в топ-5 рейтинга оказались исключительно китайские производители. На второй строчке оказался Sitrak (440 единиц), на третьей — Shacman (301), на четвертой — FAW (288), а на пятой — Howo (246). Самой востребованной у российских покупателей моделью оказался Sitrak C7H с долей чуть более 12 процентов. В целом по итогам первых семи месяцев этого года продажи тягачей в РФ снизились на 56,8 процента и составили 25 652 единицы.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

Негативная динамика продаж затронула не только тяжелые, но и среднетоннажные грузовики. Реализация последних на внутреннем рынке в июле упала почти вдвое (на 48,6 процента) и опустилась до уровня в 987 единиц. В январе-июле в стране продали в общей сложности 6959 штук подобного вида транспортных средств. В годовом выражении показатель сократился на 44,4 процента. Лидером в этом сегменте российского авторынка оказались ГАЗ и «КамАЗ».

Аналитики связывают резкое падение продаж грузовиков в РФ в том числе со снижением спроса на внутренние грузоперевозки и охлаждением на рынке логистических услуг. На этом фоне интерес к долгосрочной аренде (лизингу) транспортных средств в первой половине года просел на 40,3 процента, а спрос на логистических работников снизился на 5-28 процентов в апреле-мае. Потребность же в водителях грузовиков в начале весны упала на 47 процентов в годовом выражении. Последнее обстоятельство эксперты объяснили массовым уходом из страны ряда западных логистических компаний. В таких условиях ожидать какого-либо оживления деловой активности в этой сфере в обозримом будущем не приходится, сходятся во мнении аналитики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    В США назвали причину снятия Россией моратория на РСМД

    Серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок

    Подмосковные Подлипки подмыло

    В Госдуме назвали абсурдной идею ввести порядок воспитания детей после развода родителей

    Мерц жестко поговорил с Нетаньяху

    Жара ударила по французским атомным станциям и ценам на электричество

    Азербайджанский министр увидел значительные перспективы расширения сотрудничества с США

    Перечислены ключевые модные тренды осени 2025 года

    «Это приговор всей демократии». Власти Молдавии отправили в тюрьму главного оппозиционера перед предстоящими выборами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости