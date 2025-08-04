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09:12, 4 августа 2025Экономика

В России обрушился спрос на долгосрочную аренду машин

ТАСС: Рынок лизинга легковых и коммерческих машин в России просел на 40,3 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России наблюдается резкое снижение спроса на долгосрочную аренду (лизинг) легковых и коммерческих автомобилей, речь идет как о новых, так и подержанных транспортных средствах. Об охлаждении интереса отечественных предпринимателей и компаний к подобного рода услугам сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Газпромбанк автолизинг» и маркетингового агентства НАПИ.

За первые шесть месяцев 2025 года суммарное число лизинговых сделок с новыми и подержанными легковыми и коммерческими машинами в стране сократилось на 40,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Самым неудачным месяцем для рынка с начала года оказался июнь. За первый летний месяц рынок долгосрочной аренды транспортных средств упал на 49,6 процента год к году, уточнили эксперты.

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В целом по итогам января-июня в стране заключили 123,8 тысячи лизинговых сделок. Подавляющее большинство соглашений коснулось новых автомобилей (88,4 тысячи единиц). Для сравнения, годом ранее отечественный бизнес приобрел в долгосрочную аренду 207,4 тысячи машин, включая 172,7 тысячи новых авто.

Основными причинами резкого снижения спроса на лизинг аналитики называют негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) и регулярное повышение утильсбора. В 2025 году ключевая ставка в РФ продолжительное время находилась на рекордно-высоком уровне в 21 процент, что сделало долгосрочную аренду автомобилей гораздо менее выгодной. Эксперты ожидают относительное оживление на рынке лизинга только при существенном смягчении ДКП ЦБ и повышении спроса на логистические перевозки внутри РФ. Говорить же о последнем в условиях обрушения интереса к грузовикам пока не приходится.

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