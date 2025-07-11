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11:23, 11 июля 2025Экономика

Рынок грузовиков в России рухнул

Forbes: С начала 2025 года рынок грузовиков в России рухнул более чем в два раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В первом полугодии спрос на грузовики в России рухнул более чем в два раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на данные профильных организаций пишет Forbes.

По оценке Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за первые пять месяцев лизинг грузовых автомобилей сократился на 50,7 процента.

«Автостат» подсчитал, что в июне в России было продано 2 930 тяжелых грузовиков (полная масса более 16 тонн), что на две трети меньше, чем результат за тот же период прошлого года. У среднетоннажных грузовиков ситуация практически та же — минус 61,9 процента (725 единиц).

Директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинг» Вячеслав Михайлов подчеркнул, что объем возвращаемой техники стабильно увеличивается. За полгода стоки на рынке выросли до 42 тысяч единиц, каждый месяц компании возвращают 1,2 тысячи машин, что представляет собой «огромную величину», указал эксперт. Большая часть изъятой техники — грузовые автомобили и прицепы к ним, то есть седельные тягачи, самосвалы, прицепы и полуприцепы.

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Эксперты называют главной причиной такой динамики нарастающий кризис в сегменте грузоперевозок. Транспортные компании из-за низких финансовых потоков не выдерживают лизинговые платежи. Слишком малый объем грузов ставит их перед выбором — банкротство или же возврат части техники для выплат по оставшемуся парку.

С учетом текущих ставок по кредитам и на доставку грузов у предприятий нет возможности окупить новую технику, из-за чего немногие участники рынка согласны рисковать с приобретением новой техники.

Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский объяснил что средние тарифы на перевозку ниже, чем год назад, на 12-15 процентов. В результате с начала года выбыло уже 10-15 процентов парка, но перевозчики по-прежнему вынуждены демпинговать.

Ранее президент ассоциации «АвтоГрузЭкс», председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов рассказал, что китайские грузоперевозчики наращивают присутствие на российском рынке и пытаются захватить его в сегменте международных перевозок.

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